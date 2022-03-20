Bakırköy'de cinayete kurban giden Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Bir alışveriş merkezinde 18 Mart günü cinayete kurban giden Yağmur Sönmez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ndeki cenazede, Yağmur Sönmez'in ailesi, okul arkadaşları ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. Kılınan öğle namazının ardından cenaze, Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

"SEVDİĞİMİZ BİR ÖĞRENCİMİZDİ"

"KESİNLİKLE SEVGİLİSİ DEĞİLDİ"

OLAYIN GEÇMİŞİ