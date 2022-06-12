Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı" - Haberler

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin” açıklamasını yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle bir yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çataklı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin." ANKA / Güncel İsmail Çataklı Ankara Güncel Haberler

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