Bakan Şimşek: Terörle mücadeleye harcanan kaynakları insani kalkınmaya aktaracağız

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin (TBB) 69'uncu Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Terör nedeniyle uzun bir süre yatırımlar arzuladığımız hızda ve ölçekte olmadı. 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte ben inanıyorum ki genç nüfus avantajı, iyi insan kaynağı, iyi altyapı, teşviklerle birlikte Türkiye için büyük bir avantaja dönüşecek. ve biz, terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız ve bu, Türkiye için çok büyük fırsatlar içeriyor" dedi. Bakan Şimşek, "Bölgesel istikrar ve entegrasyon, yani Türkiye'nin ötesinde komşularımızla entegrasyon, buralarda bir istikrar. Bunların hepsi Türkiye'nin menfaatine. Türkiye'nin menfaati, inşaat sektörümüzün yıkılmış, savaş nedeniyle tahrip edilmiş ülkelerin inşaatında değildir. Türkiye'nin menfaati, yakın coğrafyamızın barış, istikrar ve refah artışının yaşanmasındadır" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69'uncu Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Şimşek'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun basına açık olan açılış bölümünde ekonomi dünyasına yönelik mesajlar verildi.

'BİRKAÇ AYLIK GECİKMEYLE DEZENFLASYON SÜRECİ TEKRAR DEVAM EDECEKTİR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Biz, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük tek haneye indirilmesi için maliye politikası ayağıyla ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, önceliklendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki biz, biraz geciksek de bunu başaracağız. Evet, şoklar dönem dönem gecikmelere sebep olabilir. Bu şoklar bizim kontrolümüzde değil, bunlar bir bahane de değil. Ama bu şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Ben hep altını çizmişimdir. Mükemmeliyetçilik, ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Bizim için önemli olan, gidişatın yönüdür. ve o anlamda baktığınız zaman, birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecektir, tekrar yoluna girecektir" dedi.

'REZERVLERDE CİDDİ BİR İYİLEŞME OLDU'

Bakan Şimşek, "Rezervlerde ciddi bir iyileşme oldu. Tabii savaş öncesinde çok iyi bir noktaya gelmiştik. Savaşın etkisiyle bir miktar çıkışlar oldu. Ama burada bir hususun altını çizmek istiyorum: Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık. Geçmiş şoklara oranla burada da endişeye mahal yok. Rezerv yeterliliğinin bir sürü tabii ölçütü var. Yüzde 27 civarı, yani eşik değer yüzde 20 yeterliyken yüzde 27'deyiz. Rezerv, yine IMF'nin bir tanımı var, yani tabii ki kur rejimine göre değişebiliyor ama yüzde 100'lük bir oran üzerinden bakarsak burada da yine yeterli düzeye yakınız, yüzde 95 civarındayız, bu düşmüş hali. Yine, kaç aylık ithalatı karşılayacak rezerviniz var? Genelde 3 aylık ithalatı karşılayacak rezerv yeterli görünürken, Türkiye'de hala 5 aya yakın ithalatı karşılayacak düzeyde rezerv var" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELEYE HARCADIĞIMIZ KAYNAKLARI İNSANİ KALKINMAYA VE GELİŞMEYE HARCAYACAĞIZ'

Bakan Şimşek, "Terörsüz Türkiye üzerine biraz durmak istiyorum. Şimdi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, biliyorsunuz inanılmaz bir genç nüfus avantajımızın olduğu bölgelerimiz. Bu bölgelerimize hükümetlerimiz döneminde ciddi altyapı yatırımları yapıldı. İnsan kaynağına yatırım yapıldı. Yani üniversiteleriyle, meslek liseleriyle, yani bütün eğitim zincirine muazzam bir yatırım yapıldı. Yani insana yatırım yapıldı, altyapıya yatırım yapıldı. Çok büyük teşvikler var biliyorsunuz, bölgesel anlamda. Maalesef terör nedeniyle uzun bir süre bu bölgelerde yatırımlar, özel sektör yatırımlarından bahsediyorum çünkü devlet yatırım yaptı, arzuladığımız hızda ve ölçekte olmadı. Şimdi terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki bu genç nüfus avantajı, iyi altyapı, yani iyi insan kaynağı, iyi altyapı, teşviklerle birlikte ben inanıyorum ki Türkiye için büyük bir avantaja dönüşecek. ve bizim, şunu söylemeye hiç gerek yok yani, terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız. ve bu, Türkiye için çok büyük fırsatlar içeriyor" dedi.

'BÖLGESEL İSTİKRAR VE ENTEGRASYON TÜRKİYE'NİN MENFAATİNE'

Bakan Şimşek, "o bölgelerde büyük bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var biliyorsunuz. Onun için bu yeni dönem, yenilenebilir enerji potansiyelinin de harekete geçmesi açısından çok değerli. Bölgesel istikrar ve entegrasyon, yani Türkiye'nin ötesinde komşularımızla entegrasyon, buralarda bir istikrar. Bunların hepsi Türkiye'nin menfaatine. Türkiye'nin menfaati, inşaat sektörümüzün yıkılmış, savaş nedeniyle tahrip edilmiş ülkelerin inşaatında değildir. Türkiye'nin menfaati, yakın coğrafyamızın barış, istikrar ve refah artışının yaşanmasındadır. ve Türkiye neden? Çünkü çok ciddi bir sanayi altyapısıyla, çok muazzam bir hizmet ihracat kabiliyetleriyle barıştan nemalanır Türkiye. O nedenle de biz bu dönemde bölgemizde çatışma değil, bölgemizde barış, huzur ve refah artışı, istikrar istiyoruz. Bölgemiz etnik olarak, mezhep açısından çok zengin bir bölge. Bu zenginlik, maalesef dönem dönem iyi yönetilmediği zaman çatışmalara, kaynakların hebasına sebep oluyor. Halbuki Türkiye bunu başarırsa biz şunu göstermiş olacağız. Aslında farklılıklarımız büyük bir zenginlik kaynağıdır ve gerçekten de toplumsal refah, bölgesel refah açısından da çok kritik bir bileşendir" diye konuştu.

'İSTANBUL'U, İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'Nİ VE TÜRKİYE'MİZİ BİZ BİR TRANSİT TİCARET ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Şimşek, "İstanbul'u, İstanbul Finans Merkezi'ni ve Türkiye'mizi biz bir transit ticaret üssüne dönüştürmek istiyoruz. Yani dünyanın girişimcileri gelsin Türkiye'ye, Türkiye merkezli olarak dünyadan mal alıp dünyanın başka ülkelerine mal satsın. ve ülkemiz, finans sektörümüz, yani bütün esnafımız, çalışanlarımız nemalansın, kazansın. O nedenle biz transit ticarette kurumlar vergisi istisnası getirdik. Yani Türkiye'yi aslında Singapur, Hong Kong, Hollanda gibi bu alanda oldukça rekabetçi ticaret merkezleriyle vergi açısından daha iyi bir noktaya taşıdık. Yani bundan daha güçlü bir teşvik olamaz. Bu konuda sizlerin biraz çaba göstermenizde fayda vardır" ifadelerini kullandı.

'BEN RİSKLERLE BİRLİKTE FIRSATLAR PENCERESİNDEN BAKMAYI TERCİH EDERİM'

Bakan Şimşek, "Evet, savaşla birlikte riskleri konuştuk. Onları fiyatladık, doğru. Peki, şimdi savaş bitecek, yani eninde sonunda bitecek. Petrol fiyatları ne olur, tahmin edebiliyor musunuz? Kısa vadeyi konuşmuyorum, yani birkaç ayı konuşmuyorum. Biz, yani aylık bakmıyoruz ki olaylara. Şimdi önümüzdeki 3 yılı bir düşünün. Venezuela'nın petrol arzını artırdığını, İran'ın küresel sisteme petrol arz edebildiğini şöyle bir hayal edin. Petrol fiyatları 40'lı dolarlarda mı olur, 60'lı dolarlarda mı olur, tahmini siz yapın. Peki, böyle bir durumda dezenflasyon güçlenmez mi? Böyle bir durumda Türkiye'de bir cari açık problemini mi konuşuruz? Hayır. Böyle bir durumda büyüme güçlenmez mi? Evet. Dolayısıyla ben bu pencereden bakmayı da tercih ederim, yani risklerle birlikte fırsatlara" dedi.

'BİRLİKTE BİR EKİP RUHUYLA ÜLKEMİZİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

Bakan Şimşek, "Bankacılar olarak biliyorum, bu belirsizliği en çok siz hissediyorsunuz. Evet, programın etkileri burada da hissediliyor. Makro ihtiyati tedbirler ve tabii ki finansal koşullar sıkılaşınca, herkes gibi reel sektör de zorlanıyor, finans sektörü de aslında zorlanıyor. Ama bunlar geçicidir. Önemli olan orta uzun vadeli gidişat. Bu ülkemizle ilgili kötümser olmanız için ben çok sebep bulamıyorum. Büyük bir potansiyelimiz var ama bu bir teorik potansiyel değil, bunu hayata geçiriyoruz. Yani dönüşüm başlamış durumda, konuşmuyoruz, teorik şeylerden bahsetmiyoruz. ve gerçekten de bu yönde büyük bir ilerleme var. Bunları da fırsata dönüştürmek için de bizler de adım atıyoruz. Sizler de ben inanıyorum ki programa verdiğiniz destek kadar bu süreçlere de destek vermeye devam edeceksiniz ve hep birlikte sürdürülebilir yüksek büyümeye doğru yol alacağız. Bankacılık sektörü sürdürülebilir büyüme açısından çok kritik bir bileşen ve bankacılık sektörünün sağlığı bizim için çok değerli, dayanıklılığı bizim için çok önemli. Biz aslında reel sektör, finans sektörü ve tabii ki politika yapıcıları olarak biz, birlikte bir ekip ruhuyla ülkemizi daha ileri taşıyacağız, sektörlerimizi daha da geliştireceğiz, büyüteceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programın ilk bölümü sona erdi. Genel Kurul'un basına kapalı olan bu ikinci bölümünde Türkiye Bankalar Birliği'nin faaliyet raporu ve finansal tablolar görüşüldüğü belirtildi. Sektörün önündeki dönemi kapsayan 2026-2027 faaliyet dönemi bütçesi görüşüldü ve yönetim Kurulunun belirlenmesine yönelik seçimler gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı