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Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir" dedi.

Asgari ücret sürpriz bir kararla beklenenden erken açıklandı ve 7 milyon asgari ücretlinin 2025 maaşı 22 bin 104 lira oldu. Beklentilerin altında kalan yeni asgari ücret zammı sonrası gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDA OLDUK"

Bakan Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. Hükümetlerimiz döneminde daima çalışanlarımızın yanında olduk.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIYOR"

2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi artırdık, yani yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Programımızı uygulamaya başladığımız 2023 yılı haziran ayından bugüne kadar istihdam artışı 1,4 milyona ulaştı. Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8, asgari ücret artışı yüzde 107,3 gerçekleşti. 2024 yılı enflasyon gerçekleşme beklentisi yaklaşık yüzde 45 seviyesindeyken asgari ücret yüzde 49,1 arttı.

"2002'DE 112 DOLARDI"

2003-2024 döneminde yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3 iken asgari ücrette reel artış yüzde 5,6 gerçekleşti. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değerdeki payı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde serinin açıklandığı 1998'den beri en yüksek değeri olan yüzde 37,6'ya ulaştı. Son bir yıldaki artış ise 6,1 puan oldu. 2002'de 112 dolar olan asgari ücretin ABD enflasyonuna göre bugünkü karşılığı 196 dolardır. 2025 yılı için asgari ücret güncel kurla 620 doların üzerindedir. Asgari ücretin dolar karşılığı 2002 yılı seviyesinin 5,6 katına, ABD enflasyonuna göre düzeltilmiş olarak ise 3,2 katına yükseldi.

ÜLKELERİ SAYDI

Mevcut asgari ücret seviyemiz Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir."

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (129)

Haber YorumlarıErkan Daldaban:

Al işte bu milletle bu kadar nasil dalga geçilir görün makarnacilar..

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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

Sağol ya, aydinlandik.

Yorum Beğen341
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Haber YorumlarıUğur Onur:

Sus artık be oe

Yorum Beğen263
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSefa Altun:

HEE HEEE BİZDE YEDİK,ULAN Bİ POSET KADAR DEGERİMİZ YOKMUS....

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

aslında asgari ücret düşük değil ama maalesef her şeye zam yapılıyor poşet bile 50 kuruş oldu %100 zamlandı

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıTurgut Ömgen:

Ağam ya bizimle eğlene

Yorum Beğen183
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Haber YorumlarıMutlu Can:

Mevcut enflasyon oranın da 4. Dünya ülkelerine eşit ama.

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Kendilerinin tuzu kuru naasilda iskemden salliyorlar, Yazıklar Olsun

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Haber YorumlarıSercan Kibar:

bizi neden gelişmekte olan ülkelere göre kıyaslıyor ki...

Yorum Beğen129
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Haber Yorumlarısemson 12:

çok doğru acaba bakan nasıl geçiniyor ?

Yorum Beğen127
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