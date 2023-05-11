Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 'Basın Evi'nin açılışına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'taki depremlerde ofisleri zarar gören veya yıkılan gazeteciler için oluşturulan "Basın Evi"nin açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'taki depremlerde ofisleri zarar gören veya yıkılan gazeteciler için oluşturulan "Basın Evi"nin açılışına katıldı.

Depremlerde ofis ve iş yerleri zarar gören Kahramanmaraş'taki gazeteciler için Milli İrade Meydanı'ndaki kütüphanenin "Basın Evi"ne dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesince tadilatı yaptırılan, içerisinde 29 ofisin bulunduğu ve sınırsız internetin yer aldığı Basın Evi'nde 38 depremzede gazeteci yayın yapacak.

Kirişci'nin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Basın Evi'nde gazetecilere ofislerin anahtar teslimi yapıldı.

Bakan Kirişci, depremzede gazetecilere desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek Basın Evi'nin hayırlı olmasını diledi.

Basın Evi'nin gazetecilere başarılı çalışmalarına imza atmasını sağlayacağını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Sosyal donatılarıyla birlikte müşterek kullanma imkanı da olan bu mekan, Kahramanmaraş'ın hep birlikte ihyası ve inşası sürecinde güzel bir mekan olarak kullanılacak ve Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalar tüm Türkiye'ye duyurulmuş olacak. Ben gerçekten sizin emeğinizin çok kutsal olduğuna inanan, bunu bilen bir kişiyim. Bu çerçevede de böyle bir mekana sahip olmanız, eminim ki daha güzel, daha başarılı çalışmalara da imza atmanızı sağlayacaktır."

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar da çok zor bir dönem geçirdiklerini ifade ederek, Basın Evi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile gazeteciler ve ilgililer katıldı.