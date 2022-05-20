Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik - Haberler

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Güncel
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hakan Reçber, Merve Dinçel Zeliha Ağrıs'ı, gümüş madalya kazanan Görkem Polat'ı, bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen'i ve Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Alican Özcan, Nurcihan Ekinci'yi gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte dalgalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

AA / Fatih Gazioğlu - Güncel

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