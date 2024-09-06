Samsun'da Yeni Model Fabrika Açılışı: Dijital Dönüşüm Hedefleri Artıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da hizmete giren model fabrikasının açılışında, "Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete giren Samsun Model Fabrika'nın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

Açılış öncesi konuşan Bakan Kacır, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, politik ve sosyal kriz ortamına rağmen durmaksızın yolumuza devam ediyoruz. Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz yatırım, üretim, istihdam ve kalkınma hamleleriyle daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bağımsızlığımızın, büyümemizin, kalkınmamızın yapı taşlarından sanayi ve teknolojide her geçen gün yükselen bir ivmeyle yolumuza devam ediyoruz. Son 22 yılda sanayi sektöründe çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıkardık" ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerinin sayısını 191'den 360'a yükselttiklerini belirten Bakan Kacır, "Kurduğumuz 45 endüstri bölgesini Türkiye'nin üretim üsleri haline getirdik. Eş zamanlı olarak ülkemizin küresel üretim üssü rolünü güçlendirecek, katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretim altyapımızı bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçiriyoruz. Yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca bütüncül bir destek mekanizması sunan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızın dijital dönüşüm çağrısıyla dijital dönüşüm alanında öncü ve yenilikçi 36 projeyi uçtan uca destekliyoruz. Yakın zamanda ilan ettiğimiz Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısıyla da iklim teknolojilerinden malzeme teknolojilerine, biyoteknolojiden bilgi ve iletişim teknolojilerine paradigma değişimlerinin yaşandığı birçok alanda yeni yatırımlara öncülük ediyoruz" dedi.

'8,2 MİLYAR AVRO BÜTÇELİ DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI'NA KATILDIK'

8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katıldıklarını hatırlatan Bakan Kacır, "Program kapsamında süper bilgisayarlardan yapay zeka test merkezlerine ve deney tesislerine KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları kritik önemi haiz altyapılara erişimlerini sağladık. Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak 5 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' (ADİM/EDIH) ağına dahil oldu. Tabii bizler ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalarımızı, ileriye dönük plan ve programlarımızı sizlerle paylaşırken; tüm bu yapının odağı nitelikli insan kaynağımızdır ve geleceğimizin umudu olmazsa olmazımız gençlerimizdir. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimize giden yolda azimle, kararlılıkla devam ediyorsak, buradaki temel misyonumuz elbette ki insanımıza, gençlerimize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyen bir anlayışa sahip olmamızdır. TEKNOFEST'ler, DENEYAP Teknoloji Atölyelerimiz, Sektör Kampüste programımız ve yeni devreye aldığımız Milli Teknoloji Atölyelerimizin arka planında hep gençlerimizin ve beşeri sermayemizin gelişimi yatmakta. Gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle donatılması önceliğimizdir. Bir diğer önceliğimiz de mevcut iş gücümüzün dönüşümüdür" diye konuştu.

MODEL FABRİKALAR

Model fabrikalarla ilgili bilgi veren Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Model fabrikalarımızla sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz. İlkini 2018 yılında Ankara'da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin yani model fabrikalarımızın sayısını kısa dönem içinde 10'a çıkardık. Bugüne kadar model fabrikalarımızda 508 öğren-dönüş programı düzenledik. 170 yalın proje uygulama çalışması gerçekleştirdik ve 3 bine yakın firmamıza eğitim verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, eğitimlerle firmalarımızı sanayinin dijitalleşme yolculuğuna hazırladık. Böylece sanayicilerimizin verimliliklerinde yüzde 76'ya varan artış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 düşüş ve üretimlerinde yüzde 140'ı bulan artış elde ettiklerini memnuniyetle ifade etmek isterim. Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz Samsun Model Fabrikamız ile sanayide dijital dönüşüm ve verimlilik potansiyelimizi çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Samsun'daki model fabrikanın bin metrekare alana kurulduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekare alanda kurduğumuz bu tesisi son teknolojili makine ve ekipmanlarla donattık. Samsun'un güçlü imalat sanayisine güç katacak ve rekabet gücünü artıracak model fabrikamız, yalın üretim eğitimlerine katılmak isteyen tüm KOBİ ve işletmelerimize açık olacak. Şimdiden 10 farklı eğitim ve etkinlikle 800'den fazla kişiye ulaşan fabrikamız Samsun başta olmak üzere bölgedeki sanayicilerimize hizmet etmeye başladı. Gelecekte binlerce firmanın verimlilik artışını ve dijitalleşmelerini sağlama hedefiyle kurduğumuz bu fabrikanın Samsun ve bölge sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda başat aktörlerden biri olacağına hiç şüphem yok. Şunun iyi bilinmesini isterim ki; Samsun için kararlılıkla çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Samsun'un bizlere gösterdiği yüksek teveccühün hakkını vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

OVP İLE ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILLIK ROTAMIZI BELİRLEDİK

Orta Vadeli Program (OVP) ile 3 yıllık rotayı belirlediklerini ifade eden Bakan Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde de Samsun'u 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde eser ve hizmet anlayışıyla donatmayı sürdüreceğiz. Şehrimizin üretim kabiliyetine ve gücüne yeni halkalar ekleyerek inşallah yerelden genele yayılan emsal teşkil edecek bir başarı zinciri oluşturacağız. Bizler her daim çalışanın, üretenin, bu ülke için alın ve akıl teri dökenin yanında yer almaya devam edeceğiz. Dün açıkladığımız OVP ile önümüzdeki 3 yıllık rotamızı belirledik. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde, yüksek katma değerli üretimi önceleyen bir sanayi politikası ile yapısal dönüşümü hızlandıracağız. Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle yatırımcılara selektif ve program bazlı olarak cazip teşvikler sunacağız. Yeni teşvik modelimizin önemli bir sütunu konumundaki ve yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız Yerelde Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 81 ilimizin potansiyelini ve yetkinliklerini harekete geçirecek yatırım başlıklarını tespit ettik. Yine dün yürürlüğe giren OSB Yönetmeliği'yle de OSB sistemimizde reform niteliğinde adımlar attık. OSB'lerimizde kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Sanayicilerimizle, girişimcilerimizle yakın iş birliği içerisinde hareket etmeye devam ederek bu toprakları yeni yatırımlarla bereketlendirmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Samsun Model Fabrikamızın Samsun'umuza Samsunlu hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun Model Fabrikası'nın açılış kurdelesi geçildi.