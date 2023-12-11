Bakan Göktaş, İsviçre'deki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş, ziyaretinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi ve Türkiye'ye olan sevgi ve sadakatlerinin kendilerine güç ve ilham verdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, " İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızla Cenevre'de bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledik. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye olan sevdası ve sadakati hem onlara hem de ülkemize olan hizmet gayretimizde bize her zaman güç ve ilham veriyor. Her birine en kalbi selamlarımı iletiyorum" dedi.