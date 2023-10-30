Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin tek kare bir fotoğraf paylaşarak "Bakanımız Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ankara'da görüştü" açıklamasını yaptı.