Bakan Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler değerlendirildi. İki Bakan ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durumu ele aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel