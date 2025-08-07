Bakan Ersoy: Sorunlarını çözmüş Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış bir Türkiye demektir (2)

BİTLİS VALİLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bingöl'deki programının ardından Bitlis'e geçti. Programları kapsamında ilk olarak Bitlis Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, anı defterini imzalayıp, Vali Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret etti. Çıkışta ise açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunu bütün alanlarda gerçekleştirmeye, topyekun bir kalkınma hamlesini hayata geçirmeye kararlı olduklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Değişen dünyada lider bir devlet olarak yerimizi almaya doğru kararlılıkla ilerlemekteyiz. Bu doğrultuda şehirlerimizin gelişimine, eksikliklerinin giderilmesine ve tüm yönleriyle tanıtılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Her zaman ifade ediyorum, özellikle turizm alanında artık ülkelerin rekabetinden ziyade şehirlerin rekabeti söz konusu. İşte bu nedenle çok güçlü bir kültürel ve tarihsel mirasa sahip olan Bitlis'in turizm pastasından hak ettiği payı almasını istiyorsak, bunun için Bitlis'i bu rekabete hazır hale getirmek zorundayız. Bitlis'in sorunlarını ve eksikliklerini tespit edip kalıcı çözümler üreterek şehrimize değer katacak adımları atmak mecburiyetindeyiz. Kadim medeniyetimizin en müstesna eserlerine sahip olan şehirlerimizden biri olan Bitlis, dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacak ciddi bir kültürel hazineye sahiptir. İşte artık bize düşen görev bu hazineye sahip çıkmak, Bitlis'i dünya kentleriyle rekabet edecek seviyeye çıkartmaktır" dedi.

'KADİM TOPRAKLAR ARTIK HUZURSUZLUKLA ANILMAYACAK'

Bakan Ersoy tarihi bir dönemden geçtiklerini vurgulayarak, "Bitlis'in ve bölgenin geleceğini yeni baştan şekillendirecek, Bitlis'in özellikle ekonomik olarak sıçramasına büyük katkı sağlayacak, şehirlerimizin geleceğe artık güvenle bakabileceği yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkin şekilde yönetebilmek adına ciddi imkanlar sunmaktadır. Yeni dönemle birlikte inşallah ciddi bir atılım yapacağız. Bu bağlamda Bingöl ve Bitlis'te ziyaret ve temaslar gerçekleştirmeyi uygun gördük. Bu illerimizin de kültür-turizm çalışmalarını değerlendirmek, bu yeni dönemle birlikte hayata geçirilecek yeni projeleri ortaya koymak, yatırım hamleleri noktasında yerel paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmak istedik. Hep söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Bu bölgeler, bu kadim topraklar artık huzursuzlukla anılmayacak. Doğasıyla, kültürüyle, turizmiyle hayatımızda olacak. Bunun adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'POTANSİYELİMİZİ MİLLETİMİZ İÇİN FAYDAYA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLEDİK'

Ekonomik ve sosyal kalkınmada turizmin stratejik ve sektörel olarak öne çıktığını kaydeden Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren bu sektörün getiri ve kazanımlarını Türkiye'nin tamamına yaymayı; bölge bölge, il il ülkemizin bütün potansiyelini milletimiz için faydaya dönüştürmeyi hedef olarak belirledik. Bitlis için de bunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Halihazırda Bitlis'in; kent merkezi, Nemrut Kalderası, Ahlat ve Tatvan olmak üzere dört ana turizm destinasyonu bulunuyor. Bunlarla birlikte Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Tatvan Turizm Merkezi gibi devam eden planlama çalışmaları var. Belirtmek isterim ki buralardaki çalışmaları ilimize ve Bitlisli hemşehrilerimize mümkün olan en üst faydayı sağlama önceliği ve koruma-kullanma dengesi hassasiyetiyle yürütmekteyiz. Yerelden bu bölgelere ilişkin bize gelen taleplerin, sunulan projelerin uygunluğunu da bu kıstaslar çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Bakanlık olarak, Turizm Merkezi ile Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin üst ölçekli planlarını biz zaten onayladık. Alt ölçekli planların ise bölgeyi iyi tanıyan yerel yönetimlerin istekleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hızla değerlendirilip sonuçlandırılabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada belediyelerimizin bizimle iyi bir koordinasyon sağlaması, bölge için turizm amaçlı gelişimi hedefleyerek belirlediğimiz yolda adımları birlikte atmamız önemli. Turizmin genel çatısı altında zaten önemli birer başlık olmaları dışında şehrimizin arkeolojik varlığını, kültür-sanat değerlerini ve doğal zenginliğini kendi özelinde de ele almak ve değerlendirmek gerekiyor."

'5 ŞEHRİMİZDE 'BİR ANADOLU ŞENLİĞİ' ADI ALTINDA ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEĞİZ'

Kültür-sanat noktasında yerel ve geleneksel değerleri koruyup yaşatırken, bu toprakları sanatın evrensel değerleriyle, ulusal ve uluslararası farklı dallarda eser, temsil ve etkinliklerle buluşturacaklarını da ifade eden Bakan Ersoy; "31 Temmuz'da, 2025 yılının ilk yarısına dair turizm rakamlarını ve değerlendirmelerimizi paylaştığımız lansmanımızda duyurmuştum. Bu yeni döneme kültür ve sanat aracılığıyla destek sunmak adına 5 şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' adı altında etkinlikler düzenleyeceğiz. Bitlis bu 5 şehrimizden bir tanesi. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştireceğimiz şenliklerimizin ilki 22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Hakkari'de yapılacak. Ardından sırasıyla Tunceli'de, Şırnak'ta, Bingöl ve ve 22 Eylül tarihinde Bitlis'te olacağız. Çok değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlükleri de bütün imkanlarıyla Bitlis'te ve söz konusu diğer şehirlerimizde zengin ve dolu dolu bir kültür-sanat iklimine kapı açacaklar. Bitlis'in kültür sanat hayatını bu topraklara yakışır şekilde daha da zenginleştireceğiz. Kadim kardeşliğimizle harmanlanmış kültürün, sanatın, müziğin birleştiren ve kaynaştıran etkisini şehrimizin dört bir yanında hissedeceğiz" dedi.

Bitlis'in sahip olduğu turizm potansiyeline de vurgu yapan Bakan Ersoy, "Doğal zenginlik ile ilgili olarak ise Nemrut Kalderası tek başına her şeyi anlatıyor aslında. Bir volkan olarak aktif olduğu çağlarda görkemiyle kelimeleri kifayetsiz bırakan Nemrut'taki bu muhteşem oluşum başlı başına Bitlis'i ziyaret etmek için yeterli bir sebeptir. Deniz seviyesinden 2247 metre yükseklikte sudan bir hilal olarak göz kamaştıran ve Dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, ayrıca Ilıgöl, Nazik Gölü, 6 mağara, şifalı kaplıca ve buhar kaynakları, jeotermal zenginlik, doğal volkanik oluşumlar, bu eşsiz sahanın özgün iklim ve toprak yapısıyla ortaya çıkan ve farklı bitki türlerini bir arada barındıran florası ile yaban hayatı gerçekten çok özel. Her şeyden önce burası özenle korunmalı ve bundan kesinlikle ödün vermeden bilinirliği sağlanarak hak ettiği değeri görmesinin önü açılmalıdır. Arkeoloji çalışmaları hem 'Yatırım Programı' hem de 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında ödenek sunduğumuz Bitlis Kalesi'nde çalışmalar bu yılın sonunda tamamlanacak. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazısı ile Kef Kalesi Kazısı'nda çalışmalar devam ediyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar; mezar şahide ve sandukalarının zemin blokaj düzeltmeleri, epigrafik çözümlemeler, mimari çizimler, liken temizlikleri, restorasyon ve konservasyon ve temizlik çalışmaları olarak sürdürülmektedir. Kef Kalesi'nde yürütülen çalışmalarda ise fil ayaklarının yıkılmış ve çevreye yayılmış büyük blok taşları tekrardan ayağa kaldırılmaya başlanmıştır. Urartu Sarayının yukarı salonunda kazı çalışmaları devam etmekte ve ayrıca sarayın giriş kısmında da kazı çalışması yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakını Mehmet Nuri Ersoy, valiliğin ardından Bitlis Belediyesini ziyaret eti. Daha sonra da şehir turu yaparak bakanlık tarafından sokak sağlıklaştırma, Bitlis kalesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir çay bahçesinde vatandaşlarla oturup sohbet ederek çay içen Bakan Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,