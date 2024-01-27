Bahçelievler'de Motosikletli Şüpheliler İş Yerini Kurşunladı

Bahçelievler'de motosikletli 2 kişinin bir iş yerini kurşunlamasına ilişkin olay, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde motosiklet aksesuarları satan bir mağazanın güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, o sırada kapalı olan iş yerine gelen motosikletli 2 kişi, ateş açarak kaçıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmayan saldırı sonucu maddi hasar oluştu.

İş yerinin yaklaşık yüz metre ilerisinde benzer ürünler satılan bir diğer şubesinin de 2 gün önce aynı şekilde kurşunlandığı öğrenildi.