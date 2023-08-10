Bahçelievler'de inşaat nedeniyle sallantı yaşandı, binada tahliye yapıldı

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaat nedeniyle sallantı yaşandığı iddiasıyla dün akşam tahliye edilen binada belediye ekiplerince inceleme yapıldı. Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken ekiplerin incelemesi sürüyor. Bina sakinlerinin çoğu yakınlarının yanına yerleşirken, bazıları da belediye tarafından otele yerleştirildi.

Bahçelievler'de bitişiğindeki inşaat nedeniyle sallantı yaşandığı iddiasıyla dün akşam tahliye edilen binada belediye ekiplerince inceleme yapıldı.

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'taki 8 katlı Ulus Apartmanı'na gelerek inceleme başlattı.

Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken ekiplerin incelemesi sürüyor.

Bu arada dün akşam boşaltılmasına karar verilen binada yaşayanların büyük çoğunluğu yakınlarının yanına yerleşirken, bazı bina sakinleri de belediye tarafından otele yerleştirildi.

Bina sakinlerinden Kadir Yılmaz, yan taraflarındaki inşaat çalışması nedeniyle toprak koyması olduğunu belirterek, "Binada bu nedenle sarsıntı olmuş. Ben dışardaydım o zaman. Geldiğimde herkes dışardaydı. Şu an akrabamda kalıyorum. Raporları bekliyoruz. Eşyalarımızı henüz alamadık." dedi.

1999 yılında inşaatı tamamlandı

Bahçelievler Belediyesince 1998 yılında inşaat ruhsatı verilen binanın yapımı 1999 yılında tamamlandı. Toplam 17 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın iki katının kaçak olduğu belirtildi.

Kentsel dönüşüm için 1 Ağustos'ta başvuru yapan bina sakinlerine 10 gün içinde karot örneği alınması gerektiğinin söylendiği öğrenildi.

Yaşanan son gelişme nedeniyle resen karot örneği alan Bahçelievler Belediyesi, çıkan sonuca göre binayla ilgili değerlendirme yapacak.

Ne olmuştu?

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine, sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulunmuştu.

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri de ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine apartmanda oturan bazı aileler otele yerleştirilirken, bazıları da yakınlarının yanına gitmişti.