Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bankadan 6 milyon lira çeken iş insanı Fırat Kızılgedik ve bir çalışanı, paranın bir kısmını yatırmak için Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) yer alan başka bir bankaya gitti.

İŞ İNSANINI TAKİP EDİP 4 MİLYON LİRASINI GASBETTİLER

Bu sırada içerisinde 4 kişinin olduğu otomobilden inen maskeli 2 şüpheli, 2 el ateş açarak Kızılgedik'in içerisinde 4 milyon lira olan çantasını gasbetti. Şüpheliler olay yerine geldikleri otomobille kaçarken çevredekiler polis ekiplerine haber verdi.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) yakalanırken kaçan diğer şüphelinin yakalanası için çalışmalar devam ediyor.

"ÇANTAYI KUCAKLADIĞI GİBİ BEYAZ BİR ARABAYA BİNDİLER"

Görgü tanığı Mehmet Tekel, "Silah sesleri geldi, o silah seslerine dışarı çıktım o anda. Bir tanesi kurusıkı elinde arkadaşa doğrulttu, attı onda arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bıraktığı gibi yolun tam ortasında bir tane beyaz araba vardı, beyaz arabaya çantayı kucakladığı gibi kar maskeli bir arkadaş arabaya bindiler. 3 kişiler oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtılar. Yaralanan olmadı çünkü arkadaşın elindeki kurusıkıydı zaten bankanın önündeki güvenlikler de herkes korktu. Normalde ben yakın olsam koşacaktım biraz uzaktım ama oradaki hiçbir arkadaş müdahale etmedi." şeklinde konuştu.