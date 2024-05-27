Üye Girişi
Haberler

Bağcılar Belediyesi ve EHADER'den 'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum' projesi tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi ile Ev Hanımları Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan 'Bilgili Kadın, Bilgili Toplum' projesinin tanıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin tanıtım etkinliği Bağcılar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi ile Ev Hanımları Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince (EHADER) hazırlanan "Bilgili Kadın, Bilgili Toplum" projesinin tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin tanıtımı, Bağcılar Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Volkan Çakmak, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in eşi Nihal Özdemir, EHADER Başkanı Zeynep Önge ve dernek üyeleri katıldı.

EHADER Başkanı Önge, burada yaptığı konuşmada, ev hanımlarına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesine teşekkür eden Önge, "Bu proje bizim 14 yıldır yaptığımız işler. Resmiyet kazanması ve belediyemizin projeye önayak olması bizi çok mutlu etti. Volkan Başkanımızın emeklerini göz ardı edemem, çok emek verdi. Muharrem Başkanım muhteşem bir kardeş oldu. Başkanımızın Bağcılar kadınlarına güvenmesi ve kadınlarımızın da bu emekleri boşa çıkarmaması çok önemliydi. Rabb'im bu emeklerimizi boşa çıkarmasın." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak da proje dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, dernek üyeleri ve yönetime teşekkürlerini iletti.

Konuşmalarının ardından hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bağcılar Belediyesi İçişleri Bakanlığı Konferans Bağcılar Belediye Eğitim Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Mayıs burç yorumları nedir?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title