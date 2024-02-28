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Bafra'da Gümrük Kaçağı Otomobiller Bulundu, Bir Kişi Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobil, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu. Bir kişi olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobil bulundu, bir kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra'da bir adreste gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobili tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yasal süresinde çıkış yapmayan, biri parçalanarak bazı parçaları satılmış halde olan, gümrük kaçağı iki otomobil ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Samsun Bafra Güvenlik Suç Güncel Haberler

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