Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında İstanbul'da anıldı
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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yıl dönümünde İstanbul'da anıldı.
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yıl dönümünde İstanbul'da anıldı.
Anma töreni, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Sarıyer'deki Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlendi.
Törene, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Sarıyer Belediye Başkanvekili Ayşen Ağma, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Ahmet Güveloğlu, Sarıyer Belediyesi meclis üyeleri ve konsolosluk personeli ile Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Mustafayeva, Usluer ile Ağma, parktaki Haydar Aliyev ve Atatürk anıtları önüne gül bıraktı.
Tören, diğer katılımcıların da anıtlara gül bırakmasının ardından sona erdi.