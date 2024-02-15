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Ayvacık'ta 67 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 67 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TSCG-61" gemisi ve "KB-20" botu ekiplerince durdurulan lastik bottaki, 32'si çocuk, 67 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Çanakkale İran Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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