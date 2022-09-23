"AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı" düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi ortak projesi "Türk Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Uygulanmasının Desteklenmesi" kapsamında, " Türkiye'de Bireysel Başvurunun 10. Yılı Uluslararası Konferansı" gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen konferansa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yerli ve yabancı yargı mensupları ile akademisyenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Anayasa Mahkemesinin demokrasi içerisindeki rolüne değinerek, "Türkiye'nin Anayasa Mahkemesinin Türk hukuki sistemi içerisinde merkezi bir rolü vardır. " dedi.

Fricke, bunun hem bireysel başvuru sistemi veya diğer anayasada öngörülen uygun mekanizmalar aracılığıyla hakların yerine getirilmesini temin ettiğini belirterek, "Avrupa Birliği olarak bu ortak hedeflere yönelik olarak Türkiye'deki ortaklarımızı sürekli olarak desteklemeye devam edeceğiz. Bu ortak değerler bizim temel ilkelerimiz içerisinde yer almaktadır." diye konuştu.

Avrupa Konseyinin bu alanda AB tarafından finanse edilen projelerin stratejik ve uzun soluklu bir ortağı olduğunu kaydeden Fricke, "Öncelikle Anayasa Mahkemesini tebrik etmek istiyorum. Bu uygulamanın 10. yılını bugün bir arada kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Fricke, son 10 yılda binlerce insanın etkin bir şekilde bu başvuru yolunu kullandığına dikkati çekerek, sonuçlanan davalarda adil yargılanma hakkı ve mülkiyet haklarının ihlaliyle ilgili çeşitli içtihatların oluştuğunu söyledi.

Öte yandan Fricke, Anayasa Mahkemesi kararlarının derece mahkemeleri tarafından etkin bir şekilde uygulanmasının "sistemin bir bütün olarak işlemesi açısından hayati önem taşıdığını" vurguladı.

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sisteminde var olan boşlukların giderilmesi gerektiğini de kaydeden Fricke, gelecekte alınacak kararların Türkiye'de hukuk yolunun etkinliğini artırması gerekliliğine işaret etti.

"İş birliğinin daha da güçlendiğini görmek bizleri çok memnun ediyor"

Konferansa çevrim içi katılan Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Direktörü Christos Giakoumopoulos da 10 yıl önce Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun kabulünün işlevsel hale geldiğini belirterek, bunun çok önemli olduğunu vurguladı.

Giakoumopoulos, bir yıl önce ise uluslararası bir konferansla "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin başlatıldığını hatırlatarak, "O tarihten bu yana Anayasa Mahkemesiyle Avrupa Konseyi arasındaki iş birliğinin devam ettiğini ve daha da güçlendiğini görmek bizleri çok memnun ediyor." dedi.

Projenin faaliyetlerinin hızlı şekilde devam ettiğini ve dikkat çekici sonuçlara ulaşılmaya başlandığını vurgulayan Giakoumopoulos, Anayasa Mahkemesine ve liderliğine teşekkür etti.

Giakoumopoulos, bireysel başvuru hakkının Türkiye'deki insan haklarının korunması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, bugünkü konferansın sadece özel bir günün sembolik kutlaması olmayacağını, çok verimli üst düzey bir platform olacağını dile getirdi.

Konferansta Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının uygulanması konusuna da değineceklerini kaydeden Giakoumopoulos, projenin temelde Türk Anayasa Mahkemesinin kararlarının insan hakları alanındaki etkisini artırmayı amaçladığını söyledi.

Giakoumopoulos, projenin kurumlar arası ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandığını belirterek, Avrupa Konseyinin özellikle TBMM, farklı diğer idari kurumlarla, yargı makamlarıyla ve barolarla çalışmalarını ve iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Kapsayıcı iş birliği ve çeşitli ulusal aktörlerle insan hakları alanındaki uygulamaların geliştirilmesini umduklarını kaydeden Giakoumopoulos, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a projeye sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi.

Konferans, "Bireysel Başvuru Hakkı" ve "Bireysel Başvuruda İhlalin ve Sonuçlarının Giderimi" başlıklı oturumlarıyla devam etti.