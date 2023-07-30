Aydın'ın Nazilli ilçesinde Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 100 litre zeytinyağı çalan hırsızlar, kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 100 litre zeytinyağı çalındı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayları ile ilgili 2 şüpheli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan F.A. ve K.A. isimli şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN