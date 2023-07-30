Üye Girişi
Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Zeytinyağı Hırsızları Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 100 litre zeytinyağı çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden 100 litre zeytinyağı çalan hırsızlar, kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 100 litre zeytinyağı çalındı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayları ile ilgili 2 şüpheli şahıs çalmış olduğu malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan F.A. ve K.A. isimli şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Nazilli Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title