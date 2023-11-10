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Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 9 bin 786 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 13 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 1 sigara sarma makinesi ve 49 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.