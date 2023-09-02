Aydın'da 823 araç trafikten men edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2023 yılının ilk 8 ayında kurallara uymayan sürücüler ceza yemekten kurtulamazken, yapılan denetimlerde 823 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile huzur ve güven ortamının sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçilerek olumlu bir trafik kültürü oluşması için eğitim, bilgilendirme ve denetim alanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen trafik ekipleri, 2023 yılının ilk 8 aylık döneminde gerçekleştirilen denetimlerde yük taşımacılığında bin 352, yolcu taşımacılığında bin 556, alkol denetiminde 13 bin 242, motosiklet denetiminde 5 bin 449, emniyet kemeri denetiminde 11 bin 114 ve diğer denetim konularında da 72 bin 813 olmak üzere toplamda 105 bin 526 aracı denetledi.

Denetimlerde abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren 71 sürücü, drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşüren 17 sürücü, yüksek ses müzik yayını ile araç kullanan 609 sürücü, çakar ışık sistemi kullanan 12 sürücü, plakasız araç kullandığı tespit edilen 74 sürücü, araç plakalarını kanuna aykırı şekilde kullanan 82 sürücü, araç muayene süresini geçirmiş olan 993 sürücü ve yasal sınırlar üzerinde alkollü araç kullanan 866 sürücü ceza yemekten kurtulamazken, eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Ayrıca farklı kanun maddelerinden toplamda 27 bin 426 sürücüye ilgili eksiklik nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanırken, son 8 aydaki denetimlerde toplam 823 araç trafikten men edildi. - AYDIN