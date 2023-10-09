Aydın'da 70 Kilogram Zeytin Çalan 2 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesine jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilogram zeytin çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait bahçeden İ.U. ve E.U.Y. isimli şahıslar topladıkları yaklaşık 70 kilogram zeytini çalarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan zeytinler de bahçe sahibine teslim edildi. - AYDIN