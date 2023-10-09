Aydın'da 70 Kilogram Zeytin Çalan 2 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilogram zeytin çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan zeytinler bahçe sahibine teslim edildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesine jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 70 kilogram zeytin çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında bir şahsa ait bahçeden İ.U. ve E.U.Y. isimli şahıslar topladıkları yaklaşık 70 kilogram zeytini çalarken suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan zeytinler de bahçe sahibine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel