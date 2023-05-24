Aydın'da 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında K.C'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 milyon 127 bin 614 tütün dolu makaron, 320 bin boş makaron, 674 kilogram tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 1 tartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.