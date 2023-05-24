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Aydın'da 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi

Aydın'da 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 127 bin 614 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında K.C'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 milyon 127 bin 614 tütün dolu makaron, 320 bin boş makaron, 674 kilogram tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 1 tartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.C, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

Germencik Jandarma Aydın Güncel Haberler

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