Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, durdurdukları hareketli lastik bottaki 36 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Meriç Ürer - Güncel Kuşadası Göçmen Aydın Güncel Haberler

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