Viyana’da İklim Zirvesi: Temiz Enerji Çağrısı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "10. Avusturya Dünya Zirvesi" başlıklı iklim konferansında, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş konuları ele alındı.

"Schwarzenegger İklim Girişimi" tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da "10. Avusturya Dünya Zirvesi" başlıklı iklim konferansı düzenlendi.

Hofburg Sarayı'nda yapılan konferansa, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avusturya Başbakanı Christian Stocker, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski California Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger ve Minnesota Valisi Tim Walz katıldı.

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehlikelerine dikkati çekerek, bu sorunlarla tüm dünyanın mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Van der Bellen, temiz enerjinin kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizerek, dünyanın kirletilmesinin önüne geçilmesi için "Schwarzenegger İklim Girişimi" gibi kolektif inisiyatiflere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Dünyayı korumanın ideolojik bir mesele olmadığını belirten Van der Bellen, "İklim korumasının hepimizin yararına olduğunu her seferinde yeniden gösterelim. Yenilenebilir enerji kaynakları ne biz insanlar ne de şirketler için bir tehdit oluşturur. Bunlar bir fırsattır." dedi.

"İklim politikası, güvenlik politikasıdır"

Başbakan Stocker ise "Avusturya Dünya Zirvesi'nin" vazgeçilmez bir forum ve net bir siyasi mesaj olduğunu vurguladı.

Stocker, "İklim politikası, güvenlik politikasıdır. Enerji dönüşümü bizim için ideolojik bir mesele değil, stratejik bir zorunluluktur." diye konuştu.

Bunun, Avrupa'nın arz güvenliği, ekonomik gücü ve siyasi bağımsızlığı için de kritik olduğuna dikkati çeken Stocker, Avusturya'nın, yenilenebilir enerji alanında gerçek bir uzmanlık sergilediğine ve sorumluluğunu ciddiye aldığına işaret etti.

Stocker, bugünün krizlerinin tek başına çözülemeyeceğini, iklim değişikliğiyle mücadelede de diyaloga, işbirliğine ve eyleme geçebilen bir çok taraflılığa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başbakan Stocker, "Özel bir sorumluluğumuz var. Sadece vatandaşlarımıza değil, bizden sonra gelecek nesillere de. Torunlarımıza uygun bir politika, temiz teknolojilere, dayanıklı altyapıya ve sağduyulu bir iklim politikasına yatırım yapmak anlamına gelir. Bu da istihdam güvenliği ve güçlü bir konumla el ele gider." ifadelerini kullandı.

"İklim krizi daha geniş kapsamlı sosyo-ekonomik krizin bir tezahürüdür"

Konferansta ayrıca, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun konferansa ilişkin yayımladığı video mesajı gösterildi.

Papa 14. Leo, "İklim krizi daha geniş kapsamlı sosyo-ekonomik krizin bir tezahürüdür. Nitekim, bu meseleler ele alınmadıkça, çevreyi korumaya yönelik hiçbir teknik çözümün arzu edilen sonuca ulaşma şansı olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Bu bakış açısıyla, en yoksullara ve çevresel bozulmaya karşı en savunmasız olanlara özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğine işaret eden Papa, sorunun küresel boyutundan dolayı insanlarda endişe yaratsa da umutlu olmak gerektiğini kaydetti.

Papa, iklim değişikliği nedeniyle yaşam kalitesinde yaşanan düşüşün barışı da tehdit ettiğini, bu zorlukların uluslararası işbirliğiyle çözülebileceğine vurgu yaptı.

"2026 yılında insanlar temiz ve güvenilir enerji istiyor"

Arnold Schwarzenegger, insanların çevre kirliliğine son verilmesi gerektiğini artık iyi anladığını belirtti.

Schwarzenegger, fosil yakıtların sadece sağlığa zararlı değil aynı zamanda güvenilmez olduğunu dile getirerek, "Yenilenebilir enerji kaynakları bize gerçek bir bağımsızlık sağlıyor. 2026 yılında insanlar temiz ve güvenilir enerji istiyor." dedi.

Yenilenebilir enerjinin sadece bir iklim çözümü değil, aynı zamanda daha fazla güvenlik ve bağımsızlığa giden bir yol olduğunu vurgulayan Schwarzenegger, temiz enerjiyle bir gelecek kurmak istediklerini ifade etti.

"Temiz enerji, bugün birçok yerde zaten daha uygun fiyatlı bir alternatif haline gelmiştir"

Konuşmaların ardından yapılan "Bizi Hiçbir Şey Durduramaz - Kirliliğe Son Verelim" başlıklı panelde, eski ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Schwarzenegger, iklim eylemi, çevre kirliliği ile mücadele, demokrasi ve güncel uluslararası meseleler hakkında konuştu.

Harris, insanların öncelikli olarak uygun fiyatlı konut, ailelerini geçindirme ve aylık giderlerini yönetme konularıyla ilgilendiğini belirterek, yetkililerin, hem iklimi koruyan hem de yaşam maliyetini düşüren çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Başkan Yardımcısı Harris, "Temiz enerji, bugün birçok yerde zaten daha uygun fiyatlı bir alternatif haline gelmiştir." diye konuştu.

Harris, yıllar önce insanları iklim konusunda ikna etmek zorunda kaldıklarını, bugün ise insanların tek yapması gereken şeyin enerji faturalarına bakmak olduğunu kaydetti.

Güncel meselelere de değinen Harris, "ABD-İran Savaşı" dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki durumun, enerji fiyatlarındaki artışa neden olduğunu anlattı.

ABD halkının bu savaşı desteklemediğini vurgulayan Harris, sunucunun "Siz başkan olsaydınız bu savaşı başlatır mıydınız?" sorusuna, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

"Avusturya Dünya Zirvesi"

Arnold Schwarzenegger'in kurduğu "Schwarzenegger İklim Girişimi" tarafından her yıl düzenlenen "Avusturya Dünya Zirvesi", iklim değişikliğiyle mücadelede somut çözümler geliştirilmesini ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bu yıl "Durdurulamazız" sloganıyla 10'uncusu düzenlenen zirvede, iklim eylemi, temiz enerji, sürdürülebilir teknolojiler ve çevre koruma alanındaki yenilikçi uygulamalar ele alındı.

Konferans kapsamında devlet ve hükümet temsilcileri, siyasetçiler, bilim insanları, girişimciler, iş dünyası temsilcileri, iklim aktivistleri ve sanatçılar bir araya gelirken, sürdürülebilir ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı çeşitli etkinlikler de düzenlendi.