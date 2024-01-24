Avukatlar Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlere tepki gösterdi

Adalet Bakanlığı'nın zorunlu müdafilik için açıkladığı ücret tutarlarının, verilen emeğe karşılık gelmediği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği ve 54 baro ortak açıklama yaparak grev ve merkezi miting kararı aldığını açıkladı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "2023 yılında kaç şüpheli ve sanığa CMK kapsamında zorunlu müdafilik ataması yapılmıştır? Bu atamalar kapsamında avukatlara ödenen ücret ne kadardır? Ücretlerden kesilen KDV, stopaj ve gelir vergisi tutarı ne kadardır" sorularını sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamındaki zorunlu müdafilik için aldıkları ücreti Meclis gündemine taşıdı. EMEP'li Karaca, Adalet Bakanı Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karaca, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"AVUKATLARIN ÇOK BÜYÜK KISMI DEĞİL BÜRO AÇMAK, EN TEMEL İHTİYAÇLARINI DAHİ KARŞILAYAMAZ DURUMDADIR"

"İktidarınızın ekonomi politikaları; bütün ülke halkı gibi avukatları da günden güne yoksullaştırmaktadır. Başta sayısı her geçen gün artan yeni mezun avukatlar olmak üzere avukatların çok büyük kısmı bugünün koşullarında değil büro açmak, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumdadır. Ücretleri asgari ücrete dahi yanaşmayan, ucuz iş gücü olarak kullanılan avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri ne mesleklerinde ne de adalet sisteminde bir gelecek görmemektedir. Bugün istihdam verileri açıklanırken; yalnızca baro levhası ya da vergi levhasına kaydı olduğu için iş sahibi gibi görünen avukatlar, gerçekte büyük bir işsizlik ordusu oluşturmaktadır.

"ADALET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLADIĞI ÜCRET, VERİLEN EMEĞE KARŞILIK GELMEMEKTEDİR"

Bu düzende avukatlar ucuz, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarıyla emek sömürüsüne mahkum edilmektedir. Bu koşullarda çalışmayı reddedenler ise geçimini CMK kapsamındaki zorunlu müdafilik ve adli yardım atamalarıyla sağlamaya gayret etmektedir. Avukatlar, yapılan vergi düzenlemeleriyle kimi zaman gelirinin yarısına yakınını devlet bütçesine aktarırken; Adalet Bakanlığı'nın barolara ve avukatlara ayırdığı bütçe ise günden güne erimektedir. Adli yardım sisteminde hak edilen ücret, ancak yıllar sonra ve artan enflasyon karşısında erimiş şekilde elde edilebilmektedir. CMK kapsamındaki zorunlu müdafilik için ise Adalet Bakanlığının açıkladığı ücret tutarları, verilen emeğe karşılık gelmemektedir. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği ve 54 baro ortak açıklama yaparak grev ve merkezi miting kararı aldıklarını duyurmuşlardır."

"ZORUNLU MÜDAFİLİK ATAMASI KAPSAMINDA AVUKATLARA ÖDENEN ÜCRET NE KADARDIR"

Bakan Tunç'a yöneltilen sorular şöyle:

"2023 yılında kaç şüpheli ve sanığa CMK kapsamında zorunlu müdafilik ataması yapılmıştır? Bu atamalar kapsamında avukatlara ödenen ücret ne kadardır? Ücretlerden kesilen KDV, stopaj ve gelir vergisi tutarı ne kadardır? 2023 yılında kaç dava dosyasında Adli Yardım talep edilmiştir? Bu taleplerin kaç tanesi mahkemeler tarafından kabul edilmiştir? 2023 yılında Adli Yardım mevzuatı kapsamında kaç avukat görevlendirilmiştir? 2023 yılı Adli Yardım görevlendirmelerinin kaçında avukatlara vekalet ücreti ödemesi yapılmıştır? Adalet Bakanlığı bütçesinin ne kadarı zorunlu müdafilik ve Adli Yardım kapsamındaki vekalet ücreti ödemelerine ayrılmıştır? 2023 yılında baro levhasına kaydolan avukat sayısı kaçtır? Bunlardan ücret karşılığı (4a kapsamında SGK'lı) çalışan avukat sayısı kaçtır? Yine bunlardan bağımsız avukatlık yapan (4b kapsamında vergi kaydı olan) avukat sayısı kaçtır? 2023 yılında vergi ödemelerini gerçekleştiremediği için zorunlu müdafilik kapsamında hak ettiği ücretten kesinti yapılan avukat sayısı kaçtır? Aynı sebeple hakkında işlem yapılan avukat sayısı kaçtır?"