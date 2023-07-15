Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri ziyaret edildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret edenler Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin farklı birçok kentinden yola çıkan yüzlerce vatandaş, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki mezarına geldi. Halisdemir için Kur'an-ı Kerim okuyan vatandaşlar dua etti. İstanbul'dan ailesiyle gelen 11 yaşındaki Ecrin Naz Coşkun, 15 Temmuz gecesinde 4,5 yaşında olmasına rağmen her şeyi hatırladığını, hatta okulunda düzenlenen bir kompozisyon yarışmasında okul alanında birinci seçildiğini ve burada olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Adana'dan gelen Gökhan Koç, "Biz Seyit Onbaşılarla beraber büyüdük. Ama Ömer Halisdemir'in şehitliğine şahit olmak çok farklı bir duyguydu. Fırsat buldukça kabrini ziyaret etmeye çalışıyorum. Ömer Halisdemir'in tarihi yazıldı. Böyle bir geceyi asla yaşamak istemezdik ama maalesef yaşandı. Böyle vatan ve millet sevdalısı askerlerimiz sayesinde kalpleri kirli olanlar emellerine ulaşamadı" dedi.

Konya'dan gelen Süheyla Öztürk ise, "Bir açıdan bakıldığında çok üzgünüz. Ülkemiz olarak bir darbe yaşadık çünkü. Diğer taraftan bakıldığında da çok gururluyuz ülkemizi ve devletimizi kimseye vermedik. Rabbim bize böyle bir geceyi bir daha yaşatmasın"diye konuştu. (DHA)