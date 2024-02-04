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ASO Başkanı: Kentlerimizi depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, kentlerin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, kentlerin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Çok kayıplar yaşadık, çok acılar çektik. Yaşadıklarımızdan ders alırsak depreme gücümüz yeter" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha anarak şunları söyledi:

"HATAY'DAKİ İLK KONTEYNER KENT OLAN ASO YAŞAM MERKEZİ'Nİ KURDUK"

"İlk deprem gerçekleştikten hemen sonra ilgili bakanlarla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile hemen temasa geçerek ASO olarak ne yapabileceğimiz konusuna yoğunlaştık. Aynı gün çok acil bir şekilde ASO'da, Meclis Başkanlık Divanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 40 Meslek Komitemizin Başkanlarıyla ' Deprem Afet Kriz Toplantısı' yaptık. Deprem sonrasında bölgeye gıda ve giyecek gibi yardımların ülke genelinde yapılacağını öngörerek, barınma sorununun nasıl çözüleceğine yoğunlaştık. Deprem bölgesinde konteyner kent kurmak için kampanya başlattık. ASO üyelerinin büyük gayretleri, fedakarlıkları ve bağışlarıyla Ankara'daki bir firmamızda ürettiğimiz, içinde 2 oda, 4 yatak, tuvalet, duş, nevresim takımı, mutfak evyesi ve ısıtıcısı da bulunan tam teşekküllü konteynerleri Hatay'a gönderdik. Konteynerlerin içindeki tüm malzemeler üyelerimiz tarafından tedarik edildi. Çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Hatay'daki ilk konteyner kent olan, tam donanımlı ASO Yaşam Merkezi'ni faaliyete geçirdik. 300 konteynerin bulunduğu bin 500 kişilik ASO Yaşam Merkezi'nde yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi, çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alıyor."

Deprem bölgesindeki sanayicilerin taleplerini değerlendirmek ve ASO Yaşam Merkezi'ndeki son çalışmaları incelemek üzere Hatay'a bir ziyaret de gerçekleştirdiklerini belirten Ardıç, "Yönetim Kurulumuz ile birlikte Antakya Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek, nasıl destek sağlayabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Bölgedeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini için 'tersine göç' kampanyası başlattık" dedi.

"DEPREME HAZIRLIĞIMIZI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMALIYIZ"

Ardıç, 6 Şubat depremlerinin, devlet ve milletin dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konunun, kentleri deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale getirmek olduğunu belirten Ardıç, mesajında şunları kaydetti:

"Sanayicisiyle, turizmcisiyle, sanatçısıyla, çalışanı ile yılmadan üreten, her düştüğünde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilen insanların yaşadığı çok kıymetli bir ülkemiz var. Ancak bu güzel vatanımızın bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini asla unutmamamız gerekiyor. Bugüne kadar çok kayıplar ve acılar yaşadık. Deprem ve doğal afetler nedeniyle yaşanan can kayıpları ve hasarı minimize edebilmemiz mümkün. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak, olası afetler için ne ölçüde hazırlıklı olduğumuzu belirlememiz ve eksiklerimizi tamamlayarak, hazırlık seviyemizi en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Yaşadıklarımızdan ve hatalarımızdan ders alırsak, gücümüz depreme yeter."

Kaynak: ANKA / Güncel

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