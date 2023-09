ASO 12'inci Büyükelçilikler Resepsiyonu gerçekleşti

ANKARA Sanayi Odası'nın (ASO) Ankara İş Dünyası ile Ankara'daki yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirdiği 12'nci Büyükelçilikler Resepsiyonu, Etnografya Müzesi'nde gerçekleşti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ateşeler, milletvekilleri ve bürokratlar ile farklı ülkelerden yabancı misyon temsilcileri katıldı.

VARANK: DÜNYA BİR TÜRBÜLANSTAN GEÇİYOR

Burada konuşan Varank, resepsiyona katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Adeta bir demokrasi şöleni şeklinde geçen bir seçimi geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, yüzde 90'lara varan bir katılımla 17'nci seçimini de hamdolsun başarıyla tamamladı. Diplomatik misyonlar her zaman kendi başkentlerine raporlar yazarlar. Seçimden önce yazdıkları raporlar var, seçimden sonra yazdıkları raporlar var. Biz şuna inanıyoruz. Dünya bir türbülanstan geçiyor. Bu türbülansın üzerinden gelmenin yolu da iş birliğinden geçiyor. Biz uluslararası iş birliklerine önem vererek; yatırım, üretim, istihdam, ihracat noktasında yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisini arttırarak bu dönemde güzel işler yapabileceğimizi inanıyoruz. Ben her toplantıda özellikle uluslararası şirketlere, yatırımcılara şu soruyu sordum, Türkiye'ye yatırım yaptığınızda hiç kaybettiğiniz oldu mu? Bana verdikleri cevap şuydu; 'Biz Türkiye'den her zaman kazandık.' Kazan kazan anlayışıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BOZAY: TÜM ÜLKELERİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türk sanayisinin 5 kıtada etkin olduğunu belirterek, "Büyükelçilere buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin ileriye dönük ' Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarında tüm ülkeleri, tüm dostları yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gümrük birliği modernizasyonunun bir sorun değil çözülmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyen Bozay, "Vize serbestisi konusunda bizim de yeni dönemde çok yoğun çalışmaya girdiğimizden emin olabilirsiniz. Yapılan görüşmelerde önceliğimiz buydu. Bundan sonraki temaslarımızda aynı öncelikte gidecek" ifadelerini kullandı.

YOZGATLIGİL: TÜRKİYE ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLARAK HAREKET ETMİŞTİR

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade ederek, "Bu süreçte Türkiye zorluklar karşısında sorunların değil çözümün bir parçası olarak hareket etmeyi tercih etmiştir. Sorunların diplomasiyle, dostane biçimde halledilmesini en temel çözüm yöntemi olarak benimseyen Türkiye, uluslararası iş birliği açısından hiçbir zaman tek taraflı kazanımlar elde etmeyi tercih etmemiş ve her zaman kazan kazan durumunu teşvik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ekonomisini; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmekte kararlıyız. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan diğer ülkelerin başkentlerine direkt uçuş hatlarının konulmasını talep ettiklerini belirtti ve ortak projelere açık olduklarını ifade etti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir üretim üssü olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.