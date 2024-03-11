ASALA Terör Örgütünün Saldırısında Şehit Olan Büyükelçi Ahmet Galip Balkar Anıldı

ASALA terör örgütünün 9 Mart 1983'te düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 41'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

İlk olarak sabah saatlerinde Balkar anısına Taşmeydan Parkı'na dikilen ağaç ve anıtın önünde anma töreni yapıldı. Törene, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Dışişleri Bakanlığı personeli katıldı.

Daha sonra Belgrad'da bir otelde Balkar için düzenlenen konferansta, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, üç yılı aşkın araştırmaları sonucunda kaleme aldığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" kitabının sunumunu yaptı.

Bilgiç, AA muhabirine, Ermeni teröristlerin yurt dışında görev yapan birçok Türk diplomatı hedef aldığını ve Galip Balkar'ın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Her bir şehidin anlatılacak hikayesi olduğunu dile getiren Büyükelçi Bilgiç, "Galip Balkar'ın hikayesini Türk Tarih Kurumu ile birlikte kitaplaştırdık. Bu tarz çalışmaların daha geniş şekilde yapılması gerekiyor, bizim de anlatacak hikayemiz var, bu hikayeyi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da şehitlerimizin olduğu yerlerde tüm uluslararası kamuoyuna anlatmamız lazım." dedi.

Galip Balkar'ın insani yetenekleri yüksek, başarılı bir büyükelçi olduğunu aktaran Tanju Bilgiç, şöyle konuştu:

"Buradan büyükelçilik görevinden ayrılmak üzereydi. Ankara'da genel sekreter yani müsteşar yardımcılığı görevine atanmıştı. Ermeni teröristlerin Galip Balkar'ı 'neden hedef aldığını' söylemesi zor. Cinayeti işleyenler, Galip Balkar'ın bu denli başarılı bir büyükelçi olduğunu bilemeyebilirler çünkü çok genç yaştaydılar ama bu cinayetleri işleten üst akıl Türk diplomasisini ve Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik gücünü engellemeyi, ona zarar vermeyi hedefledi. Aynı zamanda bu cinayeti Yugoslavya'da işleyerek Türkiye-Yugoslavya ilişkilerine o dönemde zarar vermek istediler."

Kendisinin de Belgrad Büyükelçisi olarak görev yaptığını belirten Bilgiç, görev yıllarında Balkar'ı daha iyi tanıdığını ve hikayesinin unutulmaması için kitabı yazdığını ifade etti.

" Sırbistan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde gerçek dostlarından bir tanesi"

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ise Galip Balkar'ın çok yetenekli ve istikbali parlak bir diplomat olduğunu söyledi.

Tüm şehitleri andığını ve hatıralarını unutmayacaklarını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"O zamanlar Ermeni terörü yeni başlamıştı diyebiliriz ve şehit büyükelçimize bakanlığımız bir zırhlı araç tahsis etmek istemiş. Fakat kendisi Yugoslavya'nın güvenli olduğunu söyleyerek bunu kabul etmemiş, keşke kabul etseydi. Biz Türk diplomatları, çok dikkatli olmak zorundayız, teröre çok sayıda kurban verdik. Şu anda Sırbistan ile ilişkilerimiz tarihin en iyi seviyesinde. Sırp makamlarını takdir etmek istiyorum, Sırbistan, FETÖ'nün Balkanlar'da barınamadığı tek ülke. Bu konuda çok hassas Sırp makamları, bu demek değildir ki biz tedbir almayacağız, tedbirimizi alıyoruz. Sırbistan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde gerçek dostlarından bir tanesi."

Konferansa, Sırbistan Ekonomi Bakanı Slobodan Cvetkovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, Balkar'ın görev yaptığı dönemleri gösteren fotoğraflar da sergilendi.

Balkar'ı şehit eden iki terörist, 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te, ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan tarafından Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve kendisine kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezası almıştı.