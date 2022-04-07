Artvin'de park halindeki öğrenci servisi yandı

ARDANUÇ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde park halindeki öğrenci servisi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Irmaklar köyünde, Erdal Gündüz'ün öğrenci taşımacılığı yaptığı minibüs, gece saat 01.00 sıralarında park halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden Gündüz, alevleri söndürmeye çalışsa da başaralı olmadı.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.