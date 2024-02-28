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Arnavutluk'ta Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi düzenlendi

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Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne liderler katıldı. Zirve kapsamında Arnavutluk ile Ukrayna arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı.

Arnavutluk'ta, Güneydoğu Avrupa ve Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin katılımıyla Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi yapılıyor.

Başkent Tiran'daki Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen zirveye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy eş başkanlık ediyor.

Zirveye, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo katılıyor.

Rama, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinerek, "Neoemperyalist Rusya, demokratik bir şekilde seçilen Ukrayna hükümetini devirmeyi, Ukrayna halkının özgür, bağımsız ve demokratik bir vatanda yaşama iradesini bastırmayı başaramadı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı birkaç günde haritadan silmek istediğini belirten Rama, ancak Ukrayna'nın bugün daha önce hiç olmadığı kadar Avrupa'ya bağlandığını vurguladı.

Rama, Arnavutluk'ta gördükleri geleceğin komşularıyla barış, ortaklarıyla işbirliği ve dünyayla dostluk içinde kaldıkları bir gelecek olduğunu sözlerine ekledi.

"Hepimiz Avrupa-Atlantik topluluğunun bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz"

Zelenskiy ise Putin ve onun rejiminin kaybetmesinin çok önemli olduğunu belirterek, Putin'in başarısızlığının kendilerinin güvenliği anlamına geldiğini kaydetti.

Avrupa ve bölgedeki yaşayanlar için vizyonlarının her ülke için aynı ve eşit itibar ilkesine dayandığına işaret eden Zelenskiy, "Farklı itibarlara sahip bir Avrupa olmamalıdır. Her ulusa saygının, ulusların eşit güvenlik hakkının ve kendi kaderlerini bağımsız olarak seçme hakkının, evrensel ilkeler olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun, Avrupa'ya en uzun ve en güçlü güvenlik, barış ve ekonomik kalkınma dönemini sağladığını vurgulayarak, "Hepimiz Avrupa topluluğunun ve Avrupa-Atlantik topluluğunun bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı

Öte yandan, zirve kapsamında Rama ile Zelenskiy tarafından Arnavutluk ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı.

Arnavutluk Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, antlaşmanın, çeşitli alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla iki ülke ve halkları arasındaki dostluğun pekiştirilmesini amaçladığı belirtildi.

Zelenskiy ayrıca Başbakan Rama'ya Ukrayna'ya katkılarından dolayı Bilge Prens Yaroslav Nişanı'nı takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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