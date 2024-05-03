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Arhavi'de Hırsızlık İddiasıyla 1 Kişi Yakalandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde, Yolgeçen köyünde meydana gelen fens teli hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli O.S'nin evinde çalıntı malzeme ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Artvin'in Arhavi ilçesine hırsızlık iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yolgeçen köyünde fens teli çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheli O.S'nin evinde yapılan aramada çalıntı malzeme ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Arhavi Artvin Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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