Ardahan'ın Göle ilçesinde traktör römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyü yaylasında seyir halindeki traktörün römorkundan düşen Yener G. hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yener G'nin cenazesi otopsi için Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Senemoğlu köyü yaylasında L.K. idaresindeki 75 AAE 976 plakalı traktöre bağlı römorkta bulunan Yener G. (49) dengesini kaybederek yere düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Burada yapılan kontrolde Yener G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yener G'nin cenazesi otopsi için Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı.