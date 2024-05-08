Ardahan'da Mayıs'ta kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan sağanak, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'da uzun süredir aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Küçük sütlüce köyü, kar yağışı nedeni ile sabah beyaz bir örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle şaşkınlık yaşandı.

Kar yağışı sonrası sürücüler de zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeni ile kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının görüldüğü yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfır derece civarında ölçüldü. Kentteki soğuk havanın etkisini birkaç gün daha sürdüreceği açıklandı.