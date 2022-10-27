Araştırma: Olimpiyatlar En Popüler Spor Etkinliği Olmayı Sürdürüyor

figureIndex0 CENEVRE, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ABD'de yürütülen bir araştırmada Olimpiyat Oyunları'nın dünyadaki en çekici spor ve eğlence etkinliği olmayı sürdürdüğünün ortaya çıktığını duyurdu.

Çin'in başkenti Beijing'deki Ulusal Sürat Pateni Oval pistinde fotoğraf çektirmek için poz veren bir turist, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

CENEVRE, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla ABD'de yürütülen bir araştırmada Olimpiyat Oyunları'nın dünyadaki en çekici spor ve eğlence etkinliği olmayı sürdürdüğünün ortaya çıktığını duyurdu.

Spor ve eğlence sektöründeki markalara değer biçen New York merkezli bağımsız bir kuruluş olan Publicis Sport & Entertainment, Mart 2022'de 16 ülke ve bölgede yaşları 13 ile 65 arasında değişen 28.000'den fazla kişiye anket uyguladı.

Tüketici anketleri kapsamında elde edilen bulgular, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan sonra yapılan araştırmalara göre Olimpiyat Oyunları'nın değerinde artış olduğunu ortaya koydu.

Publicis'in araştırmasına göre 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın başarısı sayesinde küresel yayın izleyicisi sayısı 2 milyarın üzerine çıktı.

IOC, Olimpiyat sosyal medyasında 3,2 milyar etkileşimin gerçekleştiği Beijing 2022'nin, şimdiye kadar en fazla dijital etkileşim alan Kış Olimpiyat Oyunları olduğunu açıkladı.