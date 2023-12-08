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Antalya Serik'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle su taşkınları yaşandı. Arabalar mahsur kalırken, belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı. Köprüçay Irmağı ve Acısu Deresi'nin su debisi yükseldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle Merkez Mahallesi'nde kanalizasyondan taşan sular, okullar bölgesindeki Dumlupınar caddesinde su taşkınlarına sebep oldu.

Bazı arabalar su biriken caddede mahsur kalırken, bölgeye çağırılan çekiciler yardımıyla kurtarıldı.

Serik Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyun tahliyesini sağladı.

Kadriye Mahallesi'nde, kavşakta yağmur sularının birikmesi neticesinde oteller bölgesine giden bazı araçlar zor anlar yaşadı.

Kadriye mahallesi 181. Sokak'ta bazı evlerin bahçelerini su bastığı görüldü. İtfaiye ekiplerince su tahliye çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Köprüçay Irmağı ve Acısu Deresi'nin yağışlardan dolayı su debisi yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

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