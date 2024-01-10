Antalya Saat Kulesi'nin Çalınan Saati Yerine Konulacak

ANTALYA'nın sembollerinden tarihi saat kulesinin 1985'te çalınan saatinin yerine konulacak saatte son aşamaya gelindi. Çalınan saatin bire bir ikizi olan 100 yaşındaki saat İstanbul'da tadilattan geçirildi. 1 ay içinde saatin yerine takılacağını söyleyen Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Birileri zamanı durdurmuştu, yeniden akmaya devam edecek dedi.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, geçen yıl şubat ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Kuledeki restorasyon ve kazı çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Müzesi denetiminde, Antalya Bilim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esin Kuleli'nin hazırladığı proje kapsamında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yürütülüyor.

Harabeyi andıran kule içinde önceki yıllarda zeminden 8 metre yüksekliğe kadar betonla doldurulan alandaki kazı çalışmalarında, yaklaşık 1 metre derinde, biri saat düzeneğinin çalışması diğeri kulenin en üst kısmındaki çanın her saat başı çalmasını sağlayan 40'ar kiloluk iki kurşun parça bulunmuştu. Ayrıca kuledeki kampana ve diğer parçalar da konservasyon için Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi.

ORİJİNALİNİN İKİZİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

Plastik saatler sökülerek saat kulesinin çalınan saatinin bire bir aynısını bulmak için çalışma başlatıldı. Tarihi saatlerin tamirini yapan ender ustalardan İstanbul'da yaşayan Recep Gürgen (75) ile temasa geçilerek, 1900'lü yıllardaki orijinal saate uygun, hem de her saat başı ses çıkaracak şekilde bir koleksiyonerin hibe ettiği saatin aslına uygun tamir ve yapımına başlandı. Yaklaşık 1 ay sonra saat yerine yerleştirilerek hizmete açılacak.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, saatin orijinalinin 1985 yılından bu yana yerinde olmadığını, çalındığını söyledi. Eski fotoğraf karelerinde orijinal saatin olduğunu belirten Karabayram, Şubat ayı içinde saatimizi yerine yerleştireceğiz. Uzun bir süreçti. Statik sorunlar vardı, onları çözdük. Kültürel değerlerin hayat bulması için desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Valimiz Hulusi Şahin eşliğinde açılışı yapılacak dedi.

2024 yılında saat kulesinin çevresinin de düzenleneceğini ifade eden, yeni saatle ilgili bilgiler veren Karabayram, Birileri zamanı durdurmuştu, o zaman yeniden akmaya devam edecek. Yeni gelecek olan saat 19'uncu yüzyıl dönem saatlerinden. Aynı tip, aynı sistemle çalışan bir saat. Koleksiyoner saati hibe etti. Mekanizma tadilattan geçirildi. Osmanlı dönemindeki kadranlar yeniden imal edildi. Çalınan saatin bire bir ikizi. 100 yıllık geçmişi olan bir saat.

Saatin dışarıdan bakıldığında görülen kadranı ise eski fotoğraflar incelenerek bire bir aynı şekilde tasarlandı diye konuştu.