Antalya haberi | Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Antalya gündem haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında binada hasar oluştu.
AA / Gülsem Adam - Güncel