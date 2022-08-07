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Antalya haberi | Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya haberi | Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya gündem haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında binada hasar oluştu.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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