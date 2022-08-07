Antalya haberi | Antalya'da bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Antalya gündem haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir binanın girişinde çıkan yangın hasara neden oldu. Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında binada hasar oluştu. Güncel AA / Gülsem Adam Muratpaşa İtfaiye Antalya Güncel Haberler

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