Antalya gündem haberi | Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
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Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.
Çamlıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 1 helikopterle müdahale başladı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel