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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Nijerya'da flüt dinletisi sundu

17 Aralık 2023 00:52 Güncelleme: 00:54 Abone Ol

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Nijerya'da flüt dinletisi sundu. Konserde Osmanlı döneminden bugüne Türk bestecilerin eserlerini seslendiren Bayramoğulları, ayrıca UNESCO'nun 2023'ü Aşık Veysel yılı ilan etmesi dolayısıyla özel bir eser sundu. Konserin sonunda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.