Antalya'da Zabıta Cinayeti Davası Başladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) bıçaklayarak öldüren sanık Erdal V. (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Erdal V, yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve bununla ilgili ilaç kullandığını öne sürdü.

Olay günü bu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten sanık, "Doktora, 'Her şey üzerime geliyor, her şeyi çift görüyorum' diyerek rapor istedim. Ancak doktor ilaç yazarak beni gönderdi." dedi.

Eve gidip üstünü değiştirdikten sonra görev yaptığı yere doğru gittiğini anlatan Erdal V, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Maktul İsmail Kanmaz ile selamlaştık. Öğlen yemeğinde ekmek kesmek için görev yaptığımız yerin arkasındaki markete bıçak almaya gittim. Markette bıçak yoktu. Etrafta başka market aradım. Sonra gördüğüm bir kasap dükkanından bıçak satın alarak görev yaptığımız zabıta aracına gitmek için yola çıktım. İsmail ağabey beni telefonla arayarak büfeye gelmemi söyledi. İsmail ağabeyin yanına gittim, büfenin önünde oturduk. Bana 'Ne yaptın hastanede deli', 'Ne dedi doktor' gibi şeyler söyledi. Yine olaydan birkaç gün önce ıslık çalıp beni 'Pislik' diye çağırmıştı. Kendisine 'Benim adım Erdal, köpek mi çağırıyorsun.' dedim. Sonra alay etti, çok üzerinde durmadım. Büfe önünde de böyle söyleyince sinirlenerek büfeye girip bir sigara alıp dışarı çıktım. Yine yüzündeki alay edici gülümsemeyi görünce beynim o şekilde komut verdi. O olay gerçekleşti. Kesinlikle öldürmek istemedim. Olay esnasında kendimde değildim."

Sanık, belediyede 10 yıldır görev yaptığını, rahatsızlığının ise 8 yıldır var olduğunu dile getirerek, maktulle de olaydan 20 gün önce beraber çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de 27 Şubat'ta büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.