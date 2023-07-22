Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın, müdahale edilerek söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye merdiven yardımıyla kurtardı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevler evi sararken, yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkonda mahsur kalan kadını gören itfaiye erleri, merdiven yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Yanan daire ise müdahale edilerek söndürüldü.

Öte yandan mahsur kalan kadın ve evin alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA