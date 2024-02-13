Antalya'da şiddetli yağışta bir kişi hayatını kaybetti
Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonucunda yollarda su birikintileri oluştu. Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir otomobilde mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.