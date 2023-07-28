Antalya'da otomobil kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Denizkızı Kavşağı D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin istikametine seyir halinde olan Caner A. idaresindeki 06 CIA 19 plakalı otomobil, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Bora Mehmet Y. (23) idaresindeki 07 AUZ 908 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada Bora Mehmet Y. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Asel A. ve çocuğu Buse A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine yapıldı. Yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Diğer yandan kaza anında enerji kesintisi nedeniyle kavşaktaki sinyalizasyonun çalışmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. (DHA)