Antalya'da 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

ANTALYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ellerindeki 2 kilo 100 gram eroini piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında A.Ü. ve M.Ç.'nin ellerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeyi piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla jandarma ekipleri A.Ü. ve M.Ç.'nin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada yatak bazasının içinde 2 kilo 100 gram eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ü. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)