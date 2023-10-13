Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü, Anıtkabir ve 1. Meclis binasında düzenlenen törenlerle kutlandı.

13 Ekim 1923'de Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Ankara Valiliği'nin organize ettiği kutlamalar, Anıtkabir'i ziyaret ile başladı. Burada mozoleye çelenk konulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ankara Valisi Vasip Şahin, Şeref Defteri'ni imzaladı. Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Protokol üyeleri, daha sonra 1. Meclis binasında düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Şahin, Milli Mücadele döneminde sevk ve idarenin Ankara'da olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Jeopolitik konumu nedeniyle Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda büyük rol oynadığını kaydeden Şahin, "Savaş cephelerine eşit uzaklıkta ve işgale uğramamış olması, aynı zamanda haberleşmenin kolay sağlanabileceği, halkının da Milli Mücadele yanlısı olması gibi savaşın rahatlıkla yönetilebileceği düşünülen Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nın merkezi haline gelmesi oldukça önemli ve stratejiktir" diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda dönüm noktaları yaşandığını söyleyen Vali Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nda en kritik savaşlara sahne olan Ankara'da 23 Ağustos ve 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Yunan birlikleri püskürtüldü. Polatlı yakınlarında gerçekleşen zorlu mücadele Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu" dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından Ulus Meydanı'nda seğmenler gösteri yaptı. Vatandaşlar gösterileri alkışlarla izledi. - ANKARA