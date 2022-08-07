Ankara gündem haberleri... Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu - Haberler

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Ankara gündem haberleri... Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu

Ankara gündem haberleri... Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu

Ankara haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan’da yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporcu Sude Yaren Uzunçavdar'ın, Bulgaristan'da yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğunu duyurdu. ABB sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tekvando'da gururumuz 'Sude.' Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcumuz Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan'da gerçekleşen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Sporcumuz, aynı zamanda en teknik sporcu seçilerek bizleri gururlandırdı."

ANKA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bulgaristan Ankara Güncel Haberler

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