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Ankara'da üzerine demir profil düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'da üzerine demir profil düşen işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir profil düşen ve ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir profil düşen ve ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, OSTİM sanayi bölgesindeki iş yerinde çalıştığı sırada üzerine demir profil düşen Dede Albayrak ağır şekilde yararlandı.

Mesai arkadaşlarınca Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Ankara Güncel Haberler

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